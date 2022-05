Conheça o tratamento de Renan Bolsonaro para mudar o corpo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Está na cara (mais precisamente no cavanhaque, no bigodinho e no corte de cabelo) que Jair Renan Bolsonaro, 24 anos, filho mais novo do outro Jair, é um sujeito vaidoso. Sua mais recente arma para burilar o visual são sessões semanais (35 minutos, 1 200 reais cada uma) de criolipólise, procedimento que promete congelar gorduras e eliminar pneuzinhos. “É para dar um hackezinho pra colocar o shape logo” (tradução: para acelerar a definição do abdômen), explicou em rede social. A enfermeira Gisely Azevedo, dona da clínica em Valparaíso de Goiás onde ele se trata, anuncia que a maquininha transforma “mulheres/homens inseguros(as) em poderosos(as)”. “Ele está empolgado com o resultado. Aqui faço milagres, salvo até casamentos. Mas no caso dele é só estética mesmo”, diz Gisely.

Publicado em VEJA de 18 de maio de 2022, edição nº 2789