Confusão com nome de pastor assusta fãs de Antonio Fagundes
Ator está em cartaz com a peça 'Dois de nós'
A morte do pastor Marcos Antônio da Silva Fagundes, conhecido como Antônio Fagundes em Brusque (SC), provocou uma confusão nesta segunda-feira, 27. A semelhança com o nome do ator Antonio Fagundes fez com que diversos fãs acreditassem que ele havia morrido.
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O mal-entendido começou após algumas publicações noticiarem a morte do religioso utilizando apenas o nome pelo qual ele era conhecido na região, sem a identificação completa. “Meu Deus, acabei de ver uma notícia da morte do Antonio Fagundes e quase morri. Nunca mais me assustem assim”, escreveu uma internauta. “Liguei o computador do trabalho e a primeira coisa que vejo foi que o Antônio Fagundes morreu, mas era outro Antônio Fagundes”, publicou outro.