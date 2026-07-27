Confusão com nome de pastor assusta fãs de Antonio Fagundes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A morte do pastor Marcos Antônio da Silva Fagundes, conhecido como Antônio Fagundes em Brusque (SC), provocou uma confusão nesta segunda-feira, 27. A semelhança com o nome do ator Antonio Fagundes fez com que diversos fãs acreditassem que ele havia morrido.

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O mal-entendido começou após algumas publicações noticiarem a morte do religioso utilizando apenas o nome pelo qual ele era conhecido na região, sem a identificação completa. “Meu Deus, acabei de ver uma notícia da morte do Antonio Fagundes e quase morri. Nunca mais me assustem assim”, escreveu uma internauta. “Liguei o computador do trabalho e a primeira coisa que vejo foi que o Antônio Fagundes morreu, mas era outro Antônio Fagundes”, publicou outro.