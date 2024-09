Confusão antes de Mariah Carey no Rock in Rio; assista a vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma mulher foi agredida em frente ao palco Sunset, na noite deste domingo, 22, no Rock in Rio, um pouco antes do show de Mariah Carey. Identificada como Luana Brasil, 42 anos, jornalista, a mulher conta que estava sentada no gramado perto do palco quando um homem, com cerveja na mão, começou a agredir várias pessoas sem motivo aparente.

“Na hora do ocorrido, o rapaz veio gritando e me chamou de Kung Fu Panda, falou que era para eu levantar e derramou cerveja em todo mundo. A única questão é que na hora da confusão, quando ele começou a agredir todo mundo, a gente não teve apoio de ninguém da segurança ou da produção do evento. A gente está próximo ao palco e se tivesse havido uma confusão maior, ia tomar uma proporção gigantesca e ninguém ia chegar a tempo. Ele me acertou um soco na lateral do rosto e poderia ter causado um dano maior. A segurança não fica em lugar estratégico do festival e acaba prejudicando todo o evento”, explicou. Assista ao momento da agressão no vídeo a seguir.