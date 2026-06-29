Concorrência pela Copa faz Globo adotar nova postura em transmissões

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A TV Globo mudou sua estratégia na Copa do Mundo, intensificando a divulgação de sua audiência superior em meio à concorrência acirrada de SBT e CazéTV. Entenda como a emissora reagiu à nova dinâmica do mercado e os números que comprovam a disputa pelo público.

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A concorrência pela audiência da Copa do Mundo parece ter mudado a postura da TV Globo nas transmissões do torneio. Com a competição acirrada contra SBT e CazéTV, a emissora passou a reforçar com frequência sua posição no ranking de audiência durante os jogos.

Em diferentes momentos da cobertura, a equipe da Globo tem destacado os números alcançados pelo canal e feito questão de lembrar o desempenho superior em relação às outras plataformas que exibem o Mundial. Além disso, em mais de uma ocasião, destacou que a emissora exibiu o tetra e pentacampeonato da seleção. A estratégia chama atenção pelo espaço dado ao tema em meio à própria transmissão esportiva.

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A disputa pela Copa deste ano ganhou novos contornos com a presença de diferentes opções para o público acompanhar as partidas, ampliando a concorrência por espectadores em um torneio historicamente dominado pela Globo.

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De acordo com dados do Ibope, a Globo terminou a fase de grupos da Copa alcançando 124,4 milhões de pessoas. A TV aberta, incluindo o SBT, se consolidou como a escolha principal para assistir aos jogos com 88% do público. A CazéTV, no entanto, vem quebrando recordes. Nesta segunda-feira, 29, o jogo entre o Brasil e Japão nem havia acabado e o canal já havia atingido 19,13 milhões de aparelhos conectados.

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