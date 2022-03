Compositor estreante de samba-enredo, Brown desfilará na Mocidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ícone do Carnaval de Salvador, o cantor e artista visual Carlinhos Brown, de 59 anos, fará sua estreia como compositor na folia carioca deste ano. Em parceria com outros sete autores, ele escreveu o samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, Batuque ao Caçador.

O samba-enredo, que até o momento é o mais ouvido no Spotify, com 433 mil reproduções, concorreu com as composições de Marienne de Castro, Sandra de Sá e Elza Soares — a cantora, aliás, morreu no dia 20 de janeiro deste ano, data em que se comemora o padroeiro do Rio de Janeiro e da Mocidade, São Sebastião, que corresponde a Oxóssi no candomblé.

Assim como os outros ritmistas da agremiação, Brown, que tocará atabaque, aparecerá de cabeça raspada em homenagem ao ritual de iniciação da religião de matriz africana.

A Mocidade é a terceira escola a desfilar no sábado, dia 23 de abril.

Vale lembrar que esse é justamente o Dia de São Jorge, que na Bahia é relacionado a Oxóssi.