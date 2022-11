‘Comportamento de paz’, diz empresário sobre Nordeste após eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O tradicional Pré Caju, carnaval fora de época de Aracaju (SE), transcorreu com muito axé music, no último final de semana, entre os dias 4 e 6. O evento estava desde 2014 sem acontecer. O empresário Fabiano Oliveira, 52 anos, fundador e idealizador da festa que ganhou um novo local na praia de Atalaia, falou com a coluna sobre a realização da micareta uma semana após as eleições – uma data proposital. “O povo estava realmente feliz”, diz ele sobre o carnaval fora de época que levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas, em 3 dias de folia e reuniu artistas como Ivete Sangalo, É o Tchan, Claudia Leitte, Bell Marques, Banda Eva e Léo Santana.

O quanto o evento movimentou para a cidade? Nós geramos 30 mil empregos, diretos e indiretos. Só nos blocos, de ‘cordeiros’ e seguranças, tivemos quase 5 mil pessoas. Movimenta 70 setores da economia, os hotéis, batemos 100% da taxa de ocupação. A cidade movimentada. Sem contar na divulgação espontânea durante o final de semana para a nossa cidade.

Quais são as maiores dificuldades? A de sempre, essa do poder público, de cada um poder realizar a sua parte. Como um evento aberto requer cuidados, seria impossível realizar sem o apoio logístico. Nos camarotes, nos três dias, nós tivemos 12 atrações e, com os DJ’s, mais de 20 atrações. Na rua nós tivemos oito blocos. Ou seja, mais de 30 atrações.

Em grandes shows estão presentes manifestações políticas, como você vê isso? A gente teve o cuidado de fazer o evento pós-política. E observei um comportamento de alegria, de paz. O povo estava realmente feliz e compreendeu que é uma festa que pertence à cidade. As pessoas compreenderam que vivemos em um país democrático e temos que aceitar o que foi escolhido pela vontade soberana do povo.

