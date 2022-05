Como Tomás vai passar o dia que marca um ano da morte do pai, Bruno Covas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tomás Covas, 16 anos, filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, está passando uma temporada nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 16, quando completa um ano da morte do pai, vítima de câncer, Tomás quer manter a rotina de estudos. Em conversa com a VEJA, ele relata sua vida como estudante do segundo colegial na cidade de Sag Harbor, no estado de Nova York, a uma hora de Manhattan.

“Cheguei em janeiro, peguei muito frio. Muito mais do que em Nova York, porque aqui é beira-mar. Essa segunda vou passar aqui mesmo, não me apego a datas. Todo dia é muito difícil, diariamente sem meu pai… Minha rotina mudou completamente desde a morte dele. Eu saía da escola e ia para a prefeitura passar o dia com ele. Não vou esquecer dele nenhum dia da minha vida. Nestas datas especiais, a gente lembra mais, mas todo dia é complicado. Sonho sempre com ele. Esse um ano representa muito pra mim, porque marca uma grande perda. Mais que meu pai, ele foi um exemplo de líder”, relata o rapaz.

Ele ainda não se diz fluente em inglês, mas “no caminho para isso”. A escola é integral. Entra às 7h e sai às 5h, volta para casa e refaz os estudos. Apenas aos finais de semana se reúne com os amigos e vai para Manhattan. “É que aqui não tem muita coisa pra fazer”, lamenta.

Tomás já tirou o título de eleitor e está apto a votar nas próximas eleições. Será sua estreia nas urnas. “Quero estar no Brasil em outubro, estou animado pra essa minha primeira eleição. Pra governo de São Paulo, apoio o Rodrigo Garcia (PSDB). Mas pra presidência, está complicado surgir um candidato da terceira via, vamos ver até lá né…”.