Juliana Paes em ‘Pantanal’: nudez com moderação

Pela fama que ganhou na versão original exibida em 1990 pela finada TV Manchete, é automático associar a novela Pantanal a mulheres nuas em meio à natureza exuberante. Intérprete da mãe de Juma Marruá na versão que a Globo exibe a partir de 28 de março, Juliana Paes diz que, alto lá, não é bem assim. “A novela não vai ter grandes apelos sexuais”, garante a atriz a VEJA. “Tem uns momentos no rio, mas nada exagerado.” Nas chamadas que a emissora vem exibindo, de fato, Juliana tem exibido uma nudez, digamos, comportada — mais atiçando a curiosidade do espectador do que mostrando alguma coisa. “O código estético adotado pela direção foi o de não gravar nada explícito”, afirma a nova Maria Marruá, papel que coube a Cassia Kis no folhetim que há mais de trinta anos abalou o Ibope da Globo. A conferir.

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779