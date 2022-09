Como será a angustiante cena de castração de Alcides em ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No remake de Pantanal, uma das cenas mais aguardadas está prestes a acontecer: a castração do peão Alcides (Juliano Cazarré), que vem escapando das suspeitas do chucro Tenório (Murilo Benício) ao se envolver com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Na versão original, da TV Manchete, Alcides foi castrado por Tenório numa cena de forma bastante violenta. A sequência se inicia no momento em que Tenório esquentando a faca para fazer o corte. Depois, Tenório amarra o peão e arranca seu órgão genital com um facão. Os gritos de Maria Bruaca, o semblante de dor de Alcides e o êxtase de Tenório com as mãos ensanguentadas se contrapõem na tela. A sequência – repleta de sangue – não agradou ao público da época e gerou grande repercussão. Para evitar apelos dos telespectadores, o autor atual, Bruno Luperi, decidiu apresentar a castração de forma sutil. Tudo se dará pelo olhar de Maria Bruaca, numa reação de medo e pavor. A cena já foi gravada, mas só deve ir ao ar em outubro, na reta final da novela.

Leia também: O fazendeiro conservador de ‘Pantanal’ que está atiçando a direita

Bruaca em ‘Pantanal’, atriz diz o que pai famoso acha das cenas de sexo

Especialistas de TV respondem se ‘Pantanal’ é uma novela de esquerda

“Agroboys” pegam carona no sucesso dos peões broncos de ‘Pantanal’

A nudez que a Globo não leva ao ar e sobra nos bastidores de “Pantanal”

O ‘deboche’ na camisa de um dos personagens mais complexos de ‘Pantanal’