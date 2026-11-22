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Segura de suas escolhas, Scarlett Johansson recusa papéis caricatos em Hollywood e não hesita em alertar patrocinadores sobre roteiros ruins. A postura já causou prejuízos milionários a estúdios e reflete a busca da atriz por projetos desafiadores, como o drama independente Tigre de Papel.

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Os estúdios de Hollywood que tentaram escalar Scarlett Johansson, 41 anos, para um de seus filmes não imaginavam o risco que corriam. Pois, diante de roteiros que julga óbvios, a atriz não apenas recusa o papel, segura do que é capaz, como faz questão de deixar bem clara sua opinião aos patrocinadores da obra. Resultado: prejuízos que chegam a milhões de dólares. “Às vezes, recebo projetos e me sinto na obrigação de dizer: ‘Não acho que deveriam entrar nessa’”, soltou em uma muito comentada entrevista, na qual ainda revelou frustração em relação aos trabalhos que lhe oferecem, demasiado caricatos. “Já me convidaram para todos os roteiros sobre a mitológica Marilyn Monroe que existem”, lembrou a atriz, às voltas com a divulgação do drama independente Tigre de Papel, sobre o sonho americano nos anos 1980.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022