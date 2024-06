Como ‘São João da Thay’ se tornou a maior reunião de influencers do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se não em número de pessoas – são 30 mil em duas noites de evento (com ingressos entre 150 e 820 reais) – ao menos em engajamento em redes sociais, Thaynara Oliveira Gomes, mais conhecida pela alcunha de Thaynara OG, 32 anos, lidera o que se tornou o maior evento de São João de sua cidade, São Luís (MA), realizado na sexta-feira, 7, e sábado, 8. Só se falou disso nos últimos dias em perfis de influenciadores que ganham a vida fazendo dancinhas em TikTok. Isso porque a estratégia de divulgação de Thay passa pelo convite oferecido aos mais diferentes perfis “bombados” da internet, para que estejam em suas festas registrando os mínimos detalhes.

Nesta sexta edição, os registros começaram uma semana antes. Mais de duzentos convidados, a maioria na faixa dos 20 e pouquíssimos anos, entre instagramers e youtubers, se acomodaram em um hotel na capital maranhense e “passaram a viver como em um Big Brother”, cuja recepção era vigiada por fãs 24 horas por dia. Os influencers registravam cada passo, cada subida no elevador, cada gritinho histérico de encontros furtivos pelos corredores. Todos sempre munidos de celulares, sem eles não existiriam. Não há vivalma que fuja à regra. Entre os mais disputados estão Pequena Lo (4,5M), Camila Pudim (5,6M), Leuriscleia (8M) e Rainha Matos (2,4M).

Ninguém se chama pelo nome, mas pelo arroba do nickname. “Oi, acho que te conheço”. “Para de show, que a gente se segue há séculos. Fizemos até collab (post compartilhado em mais de um perfil)”. O diálogo real entre dois desses influenciadores dá o tom do evento. Todo mundo parece íntimo há “séculos”. Quem não se conhecia anteriormente, tem oportunidade para estreitar os laços além do engajamento das redes. Thay oferece passeio pelos famosos lençóis maranhenses e dispõe de festas com danças folclóricas e comidas típicas, para uma experiência imersiva em sua cultura nordestina. Na noite de quinta-feira, 6, por exemplo, um jantar no imponente Convento das Mercês, prédio tombado de 1654, no centro histórico, foi oferecido em meio a muita música e danças de Bumba meu-boi.

“O São João da Thay é uma forma de dizermos que não precisamos sair do Nordeste para ir ao Rio ou São Paulo acontecer na vida”, diz o empresário Bruno Lima, diretor do evento. Thay não compareceu porque estava com calo nas cordas vocais e precisava se recuperar para a maratona das duas noites subsequentes. Foi substituída por Lore Improta, mulher do cantor de axé Léo Santana, que, com mais de 16 milhões de seguidores, se destaca no bonde das influenciadoras. Aliás, quem não tem seus “milhões” de seguidores é apequenado na quadrilha junina. “Ela é como minha irmã, me pediu para vir aqui dizer o quanto vocês são todos importantes”, disse Lore. No mesmo palco estava Yuri Arruda Milhomem, secretário de Cultura do estado, representando o governador Carlos Orleans Brandão Jr. (PSB). “Postem, publiquem bastante tudo que viverem aqui, precisamos disso”, repetiu Bruno aos presentes, reforçando a importância do papel dos influencers. A maioria, neste momento, estava de costas para a animada apresentação do Bumba meu-boi. Queriam mesmo era provar sururu ao leite de coco, torta folhada de peixada e outros quitutes típicos.

FOGUEIRA DAS VAIDADES. Formada em Direito, Thaynara se tornou celebridade nos meios digitais, sendo uma das que primeiro povoaram o hoje abandonado terreno do Snapchat, nos idos de 2012. Logo chamou atenção de marcas grandes, como a Vivo e a Ambev, atuais patrocinadoras de seu São João. Tornou-se amiga de Luciano Huck, Xuxa e Preta Gil. Seu sucesso se mede nas redes – 5,9M de seguidores no Instagram – mas também pelo abarcamento midiático capaz de imantar. Tanto que a TV Globo entrou na transmissão desta edição. Teve até ação da Disney, que exibiu trecho inédito de Divertidamente 2 aos convidados.

Mas nem só de famosos virtuais vive a festividade junina maranhense. Somados a eles, nomes como Lucas Lima, ex de Sandy, Sasha e o marido João Figueiredo, o comentarista-carnavalesco Milton Cunha, a atriz Evelyn Castro, além de uma enxurrada de ex-BBB’s – incluindo o atual campeão Davi Brito – e os súditos alçados à fama por causa deles – como é o caso de Mani Reggo, ex-mulher do campeão. “Davi campeão do BBB aqui. Cheguei pra agitar juntos com vocês aí, galerinha”, escreveu o rapaz, empolgado, num grupo de Whatssapp com mais de 200 influencers. Só dois perceberam sua chegada, diante de tantas mensagens ininterruptas. A fogueira de São João dos novos tempos é a das vaidades virtuais.

O possível esbarrão entre Davi e Mani, que acabou não acontecendo, foi um tititi entre os celulares agitados dos fofoqueiros de plantão. “Fiz um vídeo que pega os dois no mesmo ângulo”, comemorou o repórter de um site de celebridades. Neste bololô, há até espaço para atração internacional: Christian Chávez, do RBD, grupo musical formado a partir de uma novela mexicana de 2004. O rapaz parecia não entender de onde saiu tanto famoso por metro quadrado. “O Brasil é único e as pessoas aqui são muito festeiras, até para posar em fotos fazem festa”.

SAÚDE FÍSICA E MENTAL. No café-da-manhã, a maioria já desce maquiada, pronta para gerar conteúdo. Alguns dispensam a academia e vão para a piscina; outros se dirigem às ruas antigas da ilha para closes em cenários pictóricos. “É trabalho né. Vim aqui para isso”, justifica uma jovem, de cílios postiços avantajados, às 8h da matina. A maioria não recebe cachê – só os muito famosos.

Na quarta-feira, 5, à noite, a programação incluiu a formatura da primeira turma da “Academia de Vida”, projeto idealizado por Thay e Ana Paula Xongani, que marcou a conclusão de curso de 80 alunos, abrangendo diversas áreas como redes sociais (claro!), atuação, empreendedorismo, texto de impacto, saúde física e mental. “Meu São João sempre apoiou projetos sociais por meio das doações, mas tive o sonho de ter um projeto próprio voltado para crianças e adolescentes. Além de serem o futuro do país, eles são a parcela mais vulnerável da população, onde os problemas sociais têm um impacto intenso, exigindo cuidado especial”, disse Thaynara, afinada no discurso. Ela frisou que a renda do evento seria destinada ao Criança Esperança, ação da TV Globo. Em um dos dias de programação, o governador Carlos Brandão ressaltou todo esse movimento pela divulgação do Maranhão. “O São João da Thay divulga o Maranhão para o Brasil e o mundo, atraindo turistas para nosso estado, valorizando nossa cultura, gerando emprego e renda”.

Mas a animação rolou solta mesmo no final de semana, quando houve shows de Pabllo Vittar (12,7M), Taty Girl (2,1M), Lucy Alves (1,5M), entre outros. No espaço onde foram montados um palco e um camarote, com direito a tapete vermelho margeado de marcas patrocinadoras para recepcionar os influenciadores, ávidos por gerar conteúdo, eles eram recebidos por gritinhos dos fãs separados por grades. “Quem é aquele que você fez foto?”, perguntou a estudante Carina Mendes, 19, à amiga, colada à cerca. “Não sei, fiz e depois a gente vê se vale postar”, respondeu Patrícia Resende, 20, em instantâneo. O “famoso” em questão era Capitão Zeferino (151 mil), que posava para os celulares, dois minutos antes de ter que dividir a atenção com influencer mais conhecida. Em terra de muitos influenciadores, influenciado é rei.

