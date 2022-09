Como Rock in Rio colocou The Who e Jota Quest no mesmo patamar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Rock in Rio 2022, há espaço para todo mundo. E a “Wall of Fame”, a parede da fama, que o diga. Ao abrir as portas para o público nesta sexta-feira, 2, o local reservado aos músicos que fizeram história no festival homenageou de Ivete Sangalo a Jon Bon Jovi.

O que chamou atenção de alguns que passaram por lá foi justamente o quão grande a diversidade era. Junto a Roger Daltry, frontman do The Who, fica a placa dedicada a Marco Túlio, guitarrista da banda mineira Jota Quest. Ao lado deles, na parede, estão Ricardo Japa, do CPM22, e Gui, do grupo português Xutos & Pontapés.