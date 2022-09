Como Paulo Guedes é citado no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por esse nem mesmo Paulo Guedes esperava. Seu nome virou referência, de certo modo engraçada, na Cidade do Rock. Nestes dias de evento, um grande stand do Posto Ipiranga, um dos patrocinadores do Rock in Rio, chama atenção no final da Rock Street. É comum que os frequentadores utilizem-no como ponto de encontro para reunir amigos antes do começo dos shows. “Vamos marcar no posto do Paulo Guedes”, disse uma mulher, apontando para o posto que ficou famoso ao ser utilizado como sinônimo do nome do ministro por Jair Bolsonaro. O presidente já declarou algumas vezes que quando não sabe responder a determinada pergunta, que é preciso perguntar ao Paulo Guedes. Sempre que surge alguma dúvida, as pessoas costumam utilizar o posto como uma referência para acharem seus destinos.