Como os ‘Vingadores’ entraram na batalha eleitoral no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 28 out 2022, 17h37 - Publicado em 28 out 2022, 17h15

Por Valmir Moratelli Atualizado em 28 out 2022, 17h37 - Publicado em 28 out 2022, 17h15

Personagens de Os Vingadores se reuniram para derrotar o Thanos brasileiro, como Bolsonaro (PL) foi chamado, na trend que surgiu no Twitter nesta sexta-feira, 28. Em uma montagem, aparecem Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Namor, Fênix, Valquíria, Capitã Marvel, Blade, Estigma e Falcão Noturno numa luta do bem contra o mal. Atores que já interpretaram os personagens famosos no cinema – como Samuel L. Jackson e Mark Ruffalo – declararam apoio a Lula (PT) neste segundo turno. Na montagem bem-humorada, os personagens ganham nomes bem conhecidos como o de Janones, Papa Francisco (chamado de ‘papa Chico), Tebet, Ciro Gomes Anira (a cantora Anitta), entre outros que apoiam o petista.

O alcance dos personagens mistura realidade e ficção. “O mercado está cada vez mais caro, Samuca”, postou Paulo Vieira ao comentar uma postagem de Samuel L. Jackson em sua conta no Twitter. Paulo mal acreditou quando viu um comentário do astro de Hollywood em uma postagem sua. “Definitivamente, Paulo Vieira, a fome no Brasil não é ficção. Mas “pode” acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo”, twittou o ator, sucesso de filmes como Jango Livre, Jurassic Park, Pulp Fiction e tantos outros, inclusive eleito recentemente “o astro mais lucrativo de Hollywood”. Bem humorado como sempre, Paulo respondeu: “O mercado está cada vez mais caro, Samuca, e muita gente não sabe o que vai ter o que comer amanhã. São mais de 60 milhões de brasileiros nessa situação”.

CARALHOOOOO OS VINGADORES SE REUNIRAM PARA DERROTAR O THANOS BR, VULGO BOLSONARO SÓ FALTA O CHRIS EVANS DIZER: BRASILEIROOOOS, AVANTE!!! VAMOOO!!!! É MELHOR JAIR SE DESPEDINDO#NemTodoHeróiUsaCapa pic.twitter.com/LhLhjoGRrt — é o edu (@caduumello) October 28, 2022

Definitivamente @PauloVieiraReal, a fome no Brasil não é ficção, mas *pode* acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/5fFgCAwk3E — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Continua após a publicidade