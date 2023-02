Como os camarotes pretendem driblar polarização política dos convidados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lista de convidados dos camarotes da Sapucaí é sempre disputada. Nos últimos anos, as diferenças políticas têm levado os RPs e assessores a planejar com muito cuidado a composição de quem vai receber o convite. Em 2022, por exemplo, Flávio Bolsonaro (PL) esteve no Arpoador, já Marcelo Freixo (PSB) ficou do outro lado da Avenida, no camarote Arara, mesmo espaço que recebeu o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), em dia diferente. No espaço vizinho, N1, o senador Romário (PL) se esbaldava tranquilamente. Quando se trata de polarização, todo cuidado é pouco.

Para este ano, o Nosso camarote, de Carol Sampaio, tomou cuidado para respeitar “as normas básicas de conduta social”. “O carnaval é uma festa democrática, sem bandeiras, disponível para todos aqueles abertos para curtir a folia de forma respeitosa, livre de preconceitos, independentemente de cor, gênero, orientação sexual, idade, religião ou política”, diz Carol. O Arara na Avenida concorda que o respeito deve ser preservado. “Montamos a lista com nossos amigos, além de pessoas que admiramos. A aproximação política aparece naturalmente, mas não é condição para estar lá. O carnaval é espaço de liberdade”, diz a assessora Eugenia Maia.

Para outros espaços, a questão política não é preocupação. “Isso não interfere na decisão. Convidamos pessoas que possam agregar com o objetivo de vendas e visibilidade para a mídia”, diz o relações públicas do Rio Praia, Alan Victor. O CEO Alexis de Vaulx do camarote Mais Brasil, faz coro ao concorrente. “É como me perguntar se uma pessoa que não é do Flamengo pode vir ao camarote. Carnaval não tem time de preferência ou partido político, é momento de confraternização”, garante.

Vinicius Belo, responsável pela lista de convidados do Camisa 10, é taxativo quanto ao assunto. “Se tiver alguém, não por opinião política, mas que apresente comportamento polêmico na mídia, não convido”. Priscila Coellen, parte do time do RPs com Manu Maia e Dandara Costa do camarote Mar, afirma que seu desafio foi unir as diferenças. “Com toda essa polarização, brinco que quero fazer o camarote ‘Mar da ONU’: Reunir o máximo de pessoas legais – branco, preto, gordo, magros, rico, pobre, direita, esquerda – para trazer de volta a essência do carnaval”. Que esta seja a premissa do ano todo.