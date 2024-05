Como Murilo Rosa foi envolvido em briga entre José de Abreu e Maria Zilda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Murilo Rosa voltou a ter o nome citado nas redes sociais nos últimos dias. O ator se envolveu na briga entre José de Abreu e Maria Zilda, que fizeram par romântico na novela Bebê a bordo, em 1988. Tudo começou quando a atriz disse que José de Abreu tinha mau hálito durante uma live com Murilo Rosa em 2020. O veterano resgatou a polêmica, rebateu a declaração da ex-colega e atacou também Murilo. “Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de ‘Bebê a bordo’, quando dizia que eu tinha mau hálito. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece”, afirmou José de Abreu. Após a confusão, o ator contou aos seguidores que foi procurado por Murilo e desligou o telefone. “Seleciono os meus amigos”.

O ator, que teve o último trabalho na Globo em Salve-se Quem Puder (2020), assinou com o streaming Max e vai participar da novela Beleza Fatal, com grandes nomes no elenco, como Camila Pitanga e Giovanna Antonelli. Na novela, Murilo vai interpretar um cirurgião plástico que acaba se envolvendo com uma professora transexual, interpretada por Kiara Felippe.