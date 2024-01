Como Milton Cunha virou trunfo na programação da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Milton Cunha, voz marcante na cobertura do carnaval carioca, agora também é escalado para outras inserções ao longo da programação. Há algum tempo ele surge nos telejornais locais para comentar os enredos das escolas de samba com toda a propriedade de quem conhece e entende intensamente o complexo universo do samba carioca. Agora o festivo carnavalesco, verborrágico em seus adjetivos escalafobéticos, também foi convidado a dar pitacos no Big Brother Brasil, reality que ainda não encontrou nesta edição um quadro de humor à altura de sua audiência.