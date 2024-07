Como Mercado Livre dá fim melancólico ao ‘Porta dos fundos’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Mercado Play e o Porta dos Fundos anunciaram em novembro um acordo para que os conteúdos de humor fossem hospedados na plataforma de conteúdos gratuitos do Mercado Livre. Com a mudança, o canal do grupo no YouTube e as páginas nas plataformas da Meta (Instagram e Facebook) passaram a publicar outros conteúdos, como telejornais, podcasts e quadros com personagens conhecidos do grupo.

O problema veio a reboque. Passados quase oito meses dessa radical alteração na disponibilidade dos seus conteúdos ao público, o Porta dos Fundos encolheu, perdeu seguidores e, o pior no seu nicho, engajamento. Não figura mais entre os assuntos mais comentados e compartilhados nas redes sociais. Ninguém sabe, ninguém viu. Pena…