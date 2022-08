Como Lula ataca Bolsonaro citando suas viagens internacionais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) aproveita o trânsito internacional recente para utilizá-lo a seu favor nos discursos contra Bolsonaro (PL). Isso se evidenciou ainda mais no discurso que fez nesta quarta-feira, 3, em ato realizado em Campina Grande, na Paraíba. Confira trecho:

“Não sei se vocês viram há poucos meses. Eu fui pra Alemanha, e fui recebido pelo novo chanceler da Alemanha. Eu fui pra França e fui recebido pelo presidente da França. Eu fui pra Espanha e fui recebido pelo presidente da Espanha. Esse genocida que governa esse país não é recebido por ninguém, não é recebido por ninguém, e ninguém vem visitar esse país, porque um negacionista não acredita nas coisas. Eu sei que a situação do Brasil está pior do que a situação de 2003. A inflação está maior, o desemprego está maior, o salário está menor. Eu sei. Eu sei. Ele sabe, ele sabe que está negando a urna eletrônica. Na verdade, não está com medo da urna eletrônica, porque ele sabe que a urna eletrônica é uma coisa séria. Não é da urna eletrônica que ele tem medo, é do povo brasileiro que quer virar isso. Por isso agora ela aprovou o auxílio emergencial até dezembro. Ele aprovou 600 reais até dezembro. Vai dar dinheiro pra motorista até dezembro. Vai dar dinheiro pra taxista até dezembro na perspectiva de gastar 41 bilhões de reais para ganhar as eleições.