Como Luísa Sonza conquistou seu espaço no The Town

Não teve para (quase) ninguém. Entre as dezenas de atrações do The Town quem tirou a plateia para dançar na primeira semana do festival foi Luísa Sonza, 25 anos. Após uma boa performance no palco secundário do Rock in Rio, a cantora foi promovida para o espaço principal do evento paulista para apresentar seu álbum mais recente, Escândalo Íntimo. Cada vez mais à vontade no papel de diva pop, ela não desperdiçou a oportunidade e aproveitou para fazer amizades internacionais em apresentações ao lado de Demi Lovato e Bebe Rexha, de quem arrancou um selinho, para delírio do namorado, que acompanhava tudo nos bastidores. Em sua apresentação solo, Luísa circulou em meio à multidão nos ombros de um segurança e homenageou a rainha do rock nacional, Rita Lee. “Com o passar do tempo, passei a entender que sucesso e fracasso são meio impostores. Uma hora o povo te odeia, outra hora te ama, mas a vida não é só isso”, filosofou a estrela ofuscada apenas por Bruno Mars que atendeu às expectativas — e ao contrato milionário — e fez um show impecável.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858