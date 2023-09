Como Ludmilla gastou 3 milhões de reais para show no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um show com direito a coreografias, trocas de figurino, cenário com três toneladas de equipamentos, parceria com Lulu Santos, tudo isso foi entregue na apresentação de Ludmilla na tarde desta quarta -feira, 7, no The Town. A performance foi dividida em atos que passaram por diferentes fases da carreira de Lud, com clássicos de Vilã, seu disco mais recente, até às raízes da cantora da época em que se inspirava em Beyoncé e se apresentava como MC Beyoncé.

Para o espetáculo, Lud contou com Camila Cornelsen, diretora de fotografia de Hollywood, que cuidou da transmissão ao vivo do show; e a coreógrafa norte-americana Nicole Kirkland. O show tinha como inspiração, além de Queen B, Rosalía. Ela teve 13 câmeras a mais mostrando a performance e 30 bailarinos no palco. No total, foram investidos 3 milhões de reais para o show.

Siga