Como Jô Soares salvou sua então namorada, a atriz Claudia Raia

Jô Soares teve um relacionamento amoroso com Claudia Raia em 1983. Algo que ela faz questão de falar com carinho e admiração. “Ele disse que talvez não aguentasse, a gente tinha 30 anos de diferença. Eu só tinha 17 anos, até o filho dele era mais velho do que eu”, disse a atriz numa entrevista em 2012, onde o descreveu como “o primeiro homem inteligente que conheceu”.

Claudia já contou algumas vezes como Jô salvou sua vida. Ele identificou uma pinta na perna dela, e a alertou que poderia ser algo cancerígeno. “Eu tinha uma pinta na perna direita que era um melanoma cancerígeno. Como ele já teve, percebeu. O doutor Dráuzio Varella foi quem tirou”.

Eles foram colegas de trabalho. Claudia fazia participação no programa de Jô, quando se envolveram. “Eu já estava no programa dele há uns quatro, cinco meses, e ele sempre muito gentil comigo e tudo… Eu não vislumbrava me apaixonar por ele, até porque eu era namorada de Raul Gazolla. E, de repente, eu me apaixonei pelo Jô, que era um homem espetacular. Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem. Apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada. Tipo 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele. Então, era bizarro”.

Num programa de Youtube, Claudia relatou que foi Jô quem quis terminar. “Eu não queria nada dele, entendeu? Eu não tava nem sabendo porque eu tava ali, eu estava era apaixonada por ele e eu me ferrei um pouco. Me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo a relação. Eu fiquei bem mal”, diz