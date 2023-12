Como Gisele Bündchen encara a vida pós-divórcio de Tom Brady

Foi com disposição renovada que Gisele Bündchen, 43 anos, encarou a vida pós-divórcio de Tom Brady, 46 — uma roda-­viva com imediata e volumosa repercussão na sua conta bancária. A máquina começou a girar no Carnaval, quando recebeu cachê de 10 milhões de reais para passar algumas horas em um camarote da Sapucaí, e seguiu com contratos milionários no Brasil e no exterior, entre eles uma passagem como angel da Victoria’s Secret, depois de dezesseis anos sem estrelar campanhas da marca de lingerie. Com o cofre cheio e o sorriso aberto, a mulher de 400 milhões de dólares (estimativa de seu patrimônio) peregrinou pelos mais importantes programas da TV americana, como o Sunday Morning, da CBS, onde declarou: “Se você perguntasse se mudaria algo na minha vida, diria que não mudaria absolutamente nada”. No meio-tempo, viajou com os filhos — Vivian e Benjamin nunca estiveram tanto no Brasil.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873