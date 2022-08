Como Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso seguem após caso de racismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi com justificado incômodo e fúria que e Giovanna Ewbank, 35, Bruno Gagliasso, 40, reagiram ao racismo explícito de que foram alvo, em um restaurante em Portugal, seus dois filhos adotivos. Agora, passado o lamentável incidente — condenado inclusive pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa —, os dois baixaram uma ordem geral para a prole: aproveitar ao máximo os vinte dias de férias que ainda restam, com muitos banhos de mar e passeios de barco com Titi, 8, Bless, 6, nascidos no Malawi, e Zyan, 2. “Vamos continuar fortalecendo e mostrando quanto são maravilhosos”, diz Gio.

Publicado em VEJA de 10 de agosto de 2022, edição nº 2801