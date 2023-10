Como Flávia Alessandra quer seguir os ‘passos de Hebe’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 20 out 2023, 11h43 - Publicado em 21 out 2023, 07h02

O roteiro percorrido agora por Flávia Alessandra, 49 anos, já é conhecido. Dispensada pela Globo depois de mais de três décadas, ela diz ter saído com aquela sensação plena de dever cumprido e cheia de grandes planos. “Até dançarina de pole dance eu fiz lá”, conta a atriz, que, também como tantos colegas, acabou procurando abrigo numa plataforma de streaming. Ao lado do marido, Otaviano Costa, 50 anos, ela conduzirá o reality show Ilha da Tentação, no Amazon Prime, que se passa em clima afrodisíaco em uma ilha povoada de solteiros. “Estar com my love nesse mergulho é simplesmente maravilhoso”, deslumbra-se Flávia, que se prepara para estrear como apresentadora. “Existe uma Hebe Camargo dentro de mim e agora vou ter a oportunidade de deixá-la se manifestar”, celebra.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864