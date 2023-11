Como filho de relação extraconjugal se assemelha a Arnold Schwarzenegger

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido de uma relação extraconjugal de Arnold Schwarzenegger, 76, com a guatemalteca Mildred Baena, 62, então governanta da casa em que o ator morava com a família, Joseph Baena, 26, faz questão de exibir a semelhança física com o progenitor. Sua iniciativa mais recente nesse sentido foi visitar um museu dedicado a Schwarzenegger em seu país natal, a Áustria, e compartilhar fotos imitando as poses do pai em filmes como O Exterminador do Futuro e Conan, o Bárbaro. Modelo fitness, corretor de imóveis, DJ e ator, Baena jura que dispensa o sobrenome insoletrável para evitar comparações. “Quando vou a testes de elenco, não sabem quem sou”, diz. Até parece.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867