Como ‘Ficha Limpa’ abriu a porteira do sucesso de Gusttavo Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após mandado de prisão preventiva de Gusttavo Lima nesta segunda-feira, 23, emitido pela Justiça de Pernambuco, suas músicas voltaram a ser bastante executadas nas plataformas digitais. Uma das mais conhecidas é Ficha Limpa, sucessão lançado em 2021, que “abriu a porta” para outros hits que ele emplacaria na sequência. Logo o goiano passaria a ser figurinha fácil na lista das mais tocadas das rádios do Brasil.

Com mais de 200 milhões de reproduções no Spotify, estando entre as cinco principais faixas do sertanejo na plataforma, Ficha Limpa diz: “Doa a quem doer, no caso, eu / Tô indo embora com minha ficha limpa / De saudade, de cabeça erguida / Eu vou sofrer, mas não vou recair / Mas já você vai precisar de mim / Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí”.

O cantor é um dos alvos da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa de jogos ilegais, incluindo bets, e lavagem de dinheiro.