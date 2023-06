Como estilista convenceu José Loreto a mostrar ‘tudo’ em desfile

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desfilando na São Paulo Fashion Week com um diminuto fio dental, José Loreto, 39 anos, não se incomodou com um detalhe que intrigou a plateia: em uma das nádegas, avistava-se um curioso adesivo circular. O ator esclarece: diabético, é ali que ele instala um sensor de glicemia. “Cheguei até aqui exibindo ousadia, saúde e um montão de coisas que a vida vem me ensinando”, avalia ele, que diz não se importar em nada com o desconforto da peça. Ao ser apresentado à ideia de aparecer com a minúscula vestimenta, prontamente topou. “Com um artista de cabeça aberta, foi natural encarar o desafio de desconstruir a masculinidade”, garante Thomaz Azulay, um dos donos da grife The Paradise.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2023, edição nº 2844