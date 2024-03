Como Emma Stone foi ‘traída’ pelo zíper em noite de gala

Ao cruzar o tapete vermelho do Oscar, metro quadrado dos mais disputados pelos holofotes globais, Emma Stone, 35 anos, pisou firme, embalada pela esperança de que levaria a estatueta de melhor atriz, a segunda de sua carreira, por sua elogiada atuação em Pobres Criaturas — e assim foi. Mas, como nunca o roteiro sai tal e qual o escrito, ela enfrentou no Dolby Theatre, em Los Angeles, um daqueles desconcertantes imprevistos: ao subir ao palco, o zíper do belo vestido se abriu. “Não olhem. Ele arrebentou durante I’m Just Ken”, disse Emma, referindo-se à canção do filme Barbie que havia sacudido a plateia, ela inclusive. As implacáveis câmeras também a puseram na mira quando o apresentador Jimmy Kimmel fez graça com as cenas de sexo que protagoniza. “Essas são as únicas partes que podemos mostrar na TV”, brincou ele, depois da exibição de um trecho da película, irritando a laureada, que, segundo escolados em leitura labial, disparou: “Idiota”. Tudo, claro, com um sempre sorridente semblante.

Publicado em VEJA de 15 de março de 2024, edição nº 2884