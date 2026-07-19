Como é se hospedar em um antigo castelo muçulmano em Marvão, Portugal

O título de castelo mais bonito de Portugal é frequentemente atribuído ao Palácio Nacional da Pena, em Sintra. Com cores vibrantes e arquitetura de conto de fadas, ele é uma das “sete Maravilhas de Portugal”. Entretanto, aos poucos, os turistas vão desbravando outras imponentes joias arquitetônicas que remetem ao ambiente game of thrones, de muralhas e torres no alto de colinas a perder de vista.

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Uma delas é a do Castelo de Marvão, fortaleza medieval situada no topo da Serra de São Mamede, no Alto Alentejo, a 860 metros de altitude. Sua história remonta ao século IX e está ligada a disputas de fronteira entre Portugal e Espanha. No século IX, o local foi transformado em fortaleza pelo líder muçulmano Ibn Maruán, que batizou a região e usou o pico de difícil acesso como refúgio e posto militar. Já no século XII, foi conquistado dos mouros por D. Afonso Henriques (entre 1160 e 1162), e voltou a domínio muçulmano em 1190, sendo retomado definitivamente pelos cristãos pouco depois.

Entre tantas batalhas e conquistas, hoje é possível se hospedar dentro das muralhas do monumento, num vilarejo charmoso e pacato, onde só se chega de carro. O Marvão Hotel Museu, inaugurado em 1 de abril, se situa em casas do Edifício da Janela Manuelina, em plena Rua do Castelo, que estava abandonado há mais de 20 anos. As obras dos últimos anos foram desafiadoras. Dentro do castelo não entram máquinas devido a ruas estreitas. Foi preciso muito cuidado para tornar doze quartos em cenários de descanso e conforto. O vilarejo tenta, este ano, o título de Patrimônio Histórico da Humanidade.

O hotel dispõe ainda de um conjunto de experiências exclusivas para os hóspedes, incluindo passeios guiados pelas trilhas do Parque Natural da Serra de São Mamede, visitas a produtores de vinho e festival de música. O restaurante Guarita, sob comando do chef Daniel Almeida, de apenas 23 anos, tem menu-degustação (30€ para almoço e 55€ para jantar). As diárias no Marvão Hotel Museu são a partir de 130€.

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Em conversa com a coluna GENTE, Jorge Rosado, 38 anos, CEO do Hotel Museu de Marvão, fala sobre as estratégicas para atrair turistas – com limitações. “Esse é o primeiro hotel-museu do Alto Alentejo. Estamos com vista para as montanhas da Espanha ao fundo. Estamos em uma das vilas mais pitorescas de Portugal. Isso aqui foi uma fortaleza militar em sua origem, com forte ligação árabe. Eu escolhi morar aqui no castelo pela qualidade de vida que o lugar oferece. Não há trânsito, estresse, barulho… Em Lisboa, por exemplo, não há creche para todas as crianças. Há um componente humano de relação que não encontramos em grandes centros. Marvão é um segredo guardado, hotel de nicho para seguimento alto, por isso só com doze quartos. Não queremos vender quarto, queremos oferecer experiência.

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