Como é o tratamento de varizes feito por Ana Maria Braga

Ana Maria Braga está afastada do Mais Você para realizar uma cirurgia de varizes. Após realizar a intervenção cirúrgica, ela apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, para tranquilizar os fãs quanto a seu estado de saúde. Leonardo Stambowsky, especialista em Cirurgia Vascular e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, explica, a pedido da coluna, do que se trata este tipo de cirurgia:

“Varizes são veias dilatadas e tortuosas, ocorrem por uma predisposição genética, mas sofrem muita influência de fatores externos como permanecer longos períodos em pé, uso de hormônios e tendem a piorar com a idade. Apesar de terem um grande apelo estético, muitas vezes causam sintomas como dor, peso nas pernas e pode levar até a uma trombose. Atualmente contamos com técnicas mais eficazes para tratar das varizes. Com o advento da realidade aumentada na prática clínica e o uso rotineiro do ecodoppler, conseguimos identificar as veias nutridoras e garantir tratamento mais duradouro. Com a associação de técnicas tais como laser, escleroterapia, espuma densa, entre outras, conseguimos tratar a quase totalidade dos casos em cerca de três ou quatro sessões. Na maior parte dos casos, o paciente não precisa ficar internado, podendo ir para casa no mesmo dia e voltar à sua rotina normal”.