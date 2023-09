Como Drew Barrymore virou antagonista-símbolo da greve de Hollywood

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das mais esticadas greves de Hollywood, que paralisa há meses o trabalho de roteiristas e atores, agora tem como antagonista-símbolo Drew Barrymore, 48 anos, que resolveu furar o movimento e voltar às telas no talk show em que faz sucesso com uma fórmula à base de relatos pessoais. No primeiro dia de gravação, houve furiosos protestos de grevistas que agitavam cartazes detonando a atriz e tentavam convencer os convidados a não entrar nos estúdios. A ira contra ela explodiu nas redes, com nomes de peso do showbizz se manifestando e tudo. Sem clima, o programa foi logo suspenso, e Drew pediu desculpas em vídeo de tom choroso. “Queria voltar porque, como disse, isso é maior do que eu, e a paralisação arrisca o trabalho de outras pessoas”, justificou em bem ensaiado discurso. “Mas não queremos quebrar regras e vamos agir conforme o sindicato”, concluiu.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860