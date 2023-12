Como Coreia do Sul interrompeu a mais popular turnê de K-pop

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É regra na Coreia do Sul: todos os homens entre 18 e 28 anos devem servir nas Forças Arma­das. E vale para todos mesmo, inclusive Jimin, 28 anos, Jung Kook, 26, RM, 29 (da esq. para a dir.), e V, 27 (de preto com gola branca), integrantes do BTS, a mais popular banda de K-pop do planeta. Eles acabam de engatar no batente militar, juntando-se assim aos outros três já aquartelados do grupo — J-Hope (de branco), Jin e Suga (à dir.). “Ficarei bem, exceto pelo fato de não ter lembranças felizes com vocês por um tempo, o que é a parte mais difícil”, desabafou V nas redes. Já RM externou o medo de se sentir sozinho, mas pôs panos quentes: “Será uma chance de obter inspiração e aprender coisas novas”, consolou-se. A banda, em primeiro lugar do Spotify em 2023, promete retomar a turnê em 2025, quando os integrantes marcharem do quartel novamente ao palco.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2023, edição nº 2872