Como Carlos Cuevas se tornou queridinho de séries gays da Netflix

Carlos Cuevas Sisó, 26 anos, é um ator espanhol que ficou conhecido no Brasil por seu papel como Pol Rubio na série bonitinha-filosófica Merlí, com direito a cenas calientes gays. E agora acaba de estrear Smiley, uma comédia romântica espanhola, que adapta uma peça de teatro de mesmo nome de Guillem Clua. A sinopse da Netflix apresenta um pouco da história: “Dois homens e seus amigos em Barcelona navegam em hesitações, problemas e conexões perdidas enquanto procuram o verdadeiro amor que estão perdendo”.

A história segue Álex, interpretado por Cuevas, que manda uma mensagem sem querer para Bruno – esse “acidente” muda a vida dos personagens para sempre. Ao todo são oito episódios com média de 35 minutos. “Smiley tem tudo para ser uma comédia romântica normal, mas com a diferença de que é uma história de amor entre dois homens que, por mais estranho que pareça, nunca foi feita antes”, disse em entrevista para a RAC1.

Já Merlí, produção de 2015 toda falada em catalão, apresenta Merlí Bergeron (Francesc Orella), professor de filosofia nada convencional, que precisa reorganizar sua vida pessoal enquanto mostra a importância da filosofia. Pol, interpretado por Cuevas, é o aluno preferido do professor e tem um relacionamento com o filho de Merlí, Bruno Bergeron (David Solans). Depois do sucesso, o criador da série Hector Lozano, produziu um spin-off protagonizado por Pol Rubio, que tem duas temporadas. A história de Merlí: Sapere Aude (“ouse saber”, em latim), disponível no HBO, se passa após a morte de Merlí, quando Pol começa a estudar Filosofia na Universidade de Barcelona.

Em entrevista à GQ, Cuevas falou sobre a importância desse tipo de personagem: “Não sei se existem protagonistas na ficção espanhola que não sejam heterossexuais. Se não me ocorre nenhum, já é um sintoma”. O espanhol possui quase um milhão de seguidores nas redes sociais e compartilha suas viagens e festas com amigos.