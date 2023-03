Como Caetano Veloso ‘avisou’ a Xuxa sobre gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Altas Horas gravou um especial em homenagem a Xuxa Meneghel, que no próximo dia 27 completa 60 anos. No palco, Serginho Groisman recebeu a eterna Rainha dos Baixinhos ao lado da filha, Sasha. A coluna já adianta que a apresentadora não conteve a emoção e contou um sonho que teve com a primogênita. “Eu sonhei com a Sasha quando eu tinha uns 20 anos. Sonhei que teria uma filha e que ela seria do signo de leão […]. Uma vez Caetano Veloso foi ao meu programa e eu pedi pra ele cantar a música do leãozinho, porque eu teria uma filha leonina e ele me perguntou se eu estava grávida. Eu disse ‘não, não, mas eu sei que vou ter um dia’ […]. E ela é exatamente como eu imaginei, o jeitinho […]. Ela é o grande amor das minhas vidas, eu sei que nunca vou sentir um amor tão grande como o que eu sinto por ela”, disse Xuxa.

O programa, que vai ao ar no sábado, 11, também conta com a presença de Glória Groove, Tiago Abravanel, Wanessa Camargo, Lexa, Jennifer Nascimento e Erika Januza.