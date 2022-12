Como bolsonaristas ‘homenageiam’ o STF e o TSE em acampamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bolsonaristas que ainda insistem na possibilidade de um golpe militar continuam acampados em vários pontos do país. Em frente à base militar de Macaé, no norte fluminense, uma cena inusitada na véspera do Natal. Golpistas colocaram na porta de dois banheiros químicos as inscrições “STF” (Supremo Tribunal Federal) e “TSE” (Tribunal Superior Eleitoral). O grupo de cerca de dez pessoas se reveza dia e noite no local, cantando o hino nacional às 6h e às 18h. Fica a dúvida: Os banheiros são unissex?