Como artista foi desmascarada ao fugir para o Rock in Rio

Fazendo a sua primeira apresentação solo no Rock in Rio, no Espaço Favela, na quinta-feira, 8, o cantor TH4I, 30 anos, tem razões de sobra para comemorar. Ele vai se apresentar no mesmo dia que seu guitarrista favorito, o Slash, do Guns N’ Roses (no Palco Mundo). O artista nascido e criado na comunidade das Palmeiras, em Niterói, dividirá o palco com Lia Clark, 30, uma das drags de maior destaque no cenário funk na atualidade.

Lia lembra uma situação inusitada durante a edição de 2011. “A primeira vez que eu fui ao Rock in Rio, para ver Rihanna e Katy Perry, tive que dar uma desculpa pra faltar o trabalho e ir ao show. Foi ótimo, curtimos e aproveitamos bastante. Em determinado momento, vi que tinha uma gravação da TV Globo rolando. No domingo, voltando pra casa, comecei a receber mensagens de todo mundo falando que passei atrás da gravação e apareci no Fantástico. Claro que o meu chefe descobriu a minha mentira e tive certeza que ia perder o emprego. Mas ele foi compreensivo e ficou tudo bem”.

TH4I também guarda uma recordação de uma edição do festival, a de 2017. “Quem diria que um dia eu me apresentaria no Rock in Rio, no mesmo dia que o Guns N’ Roses? Sou muito fã do Slash. No dia do show, fiquei amarradão nos solos dele. Eu comprei a minha primeira guitarra e comecei a estudar o instrumento inspirado nele e pensando no dia que seria eu, mostrando minha arte no Festival. Cantar no mesmo dia que o Slash, no mesmo festival, foi um duplo presente”, diz TH4I à coluna.