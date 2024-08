Como Ana Clara se tornou aposta da TV Globo em vaga de apresentadora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deixar o rol das subcelebridades e passar a integrar o panteão das estrelas de primeira grandeza é o sonho de dez entre dez participantes de reality shows, e com Ana Clara Lima, 27 anos, a coisa não foi muito diferente. Ex-integrante do Big Brother Brasil em 2018, ela passou anos buscando seu espaço em pequenas participações das transmissões do Rock in Rio, para o Multishow, em pontas para o The Voice Brasil e até em programetes da internet cuja missão era traçar profundas análises sobre… realities. A maré só virou recentemente, ao ser convidada para comandar o Estrela da Casa, novo programa musical da TV Globo. “Quando comecei, queria mesmo trabalhar como atriz em novelas, mas admito que não conseguiria vestir uma máscara para fazer meu trabalho. Busco a vida real”, justifica a novata, empolgada até com a pesada rotina de gravações. “Agora é só trabalhar, comer e dormir”, comemora.

Publicado em VEJA de 16 de agosto de 2024, edição nº 2906