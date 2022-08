Como Aloizio Mercadante é chamado ‘afetuosamente’ pela militância petista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aloizio Mercadante (PT), 68 anos, tem um apelido, digamos, carinhoso dado pelos militantes petistas: “Bigode do Lula”. Nos bastidores, é como se referem a ele, por estar sempre perto, quase debaixo do nariz do ex-presidente. Responsável pela criação do esboço do plano de governo de Lula, Mercadante é sempre citado por Lula nos discursos. Há dois meses, o vereador Eduardo Suplicy (PT) interrompeu um evento de lançamento oficial das diretrizes do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, alegando que não foi convidado e reclamou que uma proposta sua não havia sido incluída no documento. Depois, por ordem do próprio Lula, Suplicy foi recebido pelo seu “bigode”.