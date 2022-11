Como algumas seleções vão protestar contra homofobia na Copa do Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como de praxe, muitas seleções e jogadores se posicionam politicamente na Copa do Mundo, uma oportunidade única para colocar holofotes em cima de questões contemporâneas importantes. Com essa perspectiva, oito seleções da Europa se uniram para fazer campanha contra a homofobia no Catar, estampando um coração em cores do arco-íris nas braçadeiras de capitão dos times.

Por outro lado, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, País de Gales e Suíça, que organizam esse movimento, podem enfrentar problemas em suas manifestações, já que a homossexualidade é considerada crime no Catar e também pelas regras rígidas da Fifa, as quais não permitem manifestações políticas por parte dos clubes. Em entrevista à emissora alemã ZDF, Khalid Salman, embaixador do torneio, chegou a chamar homossexualidade de “dano na mente”.

Ainda assim, com o estreitamento da organização para suprimir protestos contra um péssimo cartão de visita do país, a seleção alemã resolveu ir à copa em um avião com a frase “Diversidade vence”. Recentemente, foi anunciado que a seleção brasileira teria o primeiro jogador com a camisa 24 em sua história. O número é uma referência ao veado no jogo do bicho e usado para praticar discriminação de cunho sexual.

"DIVERSIDADE VENCE" Seleção alemã embarca para Copa do Mundo 2022 em avião especial Veja os detalhes:https://t.co/DCCWyDH8un#Qatar2022 pic.twitter.com/ASlhN7oxUV — Alemanha FC (@AlemanhaFC_) November 14, 2022