Como Alexandre de Moraes responde provocação que mais ouve nas ruas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes comenta sobre uma das notícias falsas mais “populares” envolvendo o seu nome, que circula desde o período das eleições de outubro. Ele sofreu uma série de ataques nas redes sociais por parte de grupos de extrema direita, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), incluindo o próprio ex-presidente, acusando-o de fraudar o processo eleitoral. Moraes faz piada com quem acreditou que ele teria sido preso após as eleições; e destaca o que mais ouve nas ruas – o pedido para liberar o “código-fonte das urnas eletrônicas”:

“O que se ataca é o instrumento, porque pega mal atacar a democracia. É mais fácil convencer as pessoas com essa notícia fraudulenta do instrumento. ‘Ah, vamos prender o ministro Alexandre de Moraes’. Teve até gente comemorando, né? Ajoelhada, agradecendo aos céus! Um negócio impressionante. ‘Porque ele não liberou o código fonte do TSE’. Tem gente que ainda acredita nisso. Gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Aí eu pergunto: ‘você sabe o que é o código fonte?’. ‘Não, não é aquilo que frauda a eleição?’ Código fonte é liberado um ano antes da eleição. Era seis meses para a eleição, agora ficou um ano. Todos os partidos tiveram acesso, todas as instituições. As Forças Armadas tiveram acesso. Essas notícias, sem controle nenhum, acabam convencendo parcela da população”, refletiu Moraes no seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, no Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.