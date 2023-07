Como a Warner Bros realizou a campanha de marketing do ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O mundo cor de rosa criado por Greta Gerwig em Barbie conquistou a bilheteria mundial e era um fenômeno mesmo antes da estreia no cinema. Executivos estimam um custo de 150 milhões de dólares em campanhas de marketing, sem incluir o orçamento de produção do filme de 145 milhões de dólares. O faturamento, porém, vem superando as expectativas, com 337 milhões de dólares arrecadados em bilheteria global até o momento.

Um fator-chave para o sucesso é a variedade de parcerias com produtos que vão de Xbox brilhante a coleções de roupas inspiradas na boneca e até combos de hambúrguer rosa. Essa é apensas uma parte das ações que ajudaram a impulsionar o filme antes de chegar aos cinemas na sexta-feira, 21. Em Malibu, Califórnia, há até uma Barbie Dreamhouse da vida real que pode ser reservada pelo Airbnb. No Brasil, as ações de divulgação se alastraram desde as redes de fast-food, linhas de transporte público, pesquisas de Google e Ana Maria Braga vestida de Barbie no maior merchandising da marca nos últimos tempos.

O presidente de marketing global da Warner Bros., Josh Goldstine, falou sobre a estratégia do filme. “Vimos isso como uma estratégia de migalhas de pão, onde demos às pessoas pequenos elementos do filme para estimular a curiosidade e isso criou uma conversa. Em todas as campanhas, há elementos de mídia conquistada [como buzz nas mídias sociais] e mídia paga [como um spot de trailer]. Acreditávamos que essa marca tinha a oportunidade de gerar uma empolgante mídia conquistada. Algumas das escolhas que fizemos estimularam isso. Em seguida, ele assumiu totalmente uma vida própria”, apontou ele à revista Variety.

