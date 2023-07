Como a mãe de Xuxa reagia a suposta manipulação de Marlene Mattos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa revelou mais nuances sobre sua relação com a ex-empresária e diretora Marlene Mattos. Durante participação no podcast Quem Pod, Pod, de Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank, a apresentadora contou que se sentia manipulada e que sua mãe, Alda Meneghel, não gostava da conduta de Marlene.

“Minha mãe tentou abrir meu olho, eu saí de casa por causa disso. Achava que não saberia andar sem ela [Marlene], falar sem ela. Eu respondia uma entrevista e ela mudava, colocava o que ela achava. Eu recebia fichas com ‘fala sobre isso, fala assim’. [Marlene] usava a expressão que um cara para ficar do meu lado tinha que ser mais que um homem, tinha que oferecer mais. Ela entrou na minha vida normal e, aos poucos, foi indo. Fui acreditando que o que ela estava fazendo era melhor para mim. ‘Não senta assim, não anda assim, não fala desse jeito, não quero que você fale com essa pessoa'”, descreveu Xuxa, que estreia nesta quinta-feira, 13, documentário sobre sua vida no Globoplay.

Na conversa, ela também reconheceu que tem uma parcela de culpa na situação, mas que a empresária controlava ligações, acessos ao seu quarto e impedia amizades. “Ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso. Eu fazia porque eu queria e achava que era melhor. Minha falta de experiência não me fez ter essa bagagem”.

A apresentadora comentou sobre os boatos de que ela e Marlene viviam um relacionamento amoroso durante o tempo que trabalharam juntas. “Todo mundo acha que tive relação sexual com ela, todo mundo comenta isso. No documentário ela fala: ‘nós nos relacionamos muito bem por muito tempo, só não tivemos sexo’. Deixei minha vida na mão dela, me dei por completa, ela amava o trabalho dela, ela me amou. Ela não gostava de mim como eu gostava dela. Eu curtia aquela pessoa, ser acarinhada, protegida, ela queria cuidar do trabalho dela”, completa.

