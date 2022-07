Como a imprensa portuguesa reage à esnobada de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em visita ao Brasil, o presidente português Marcelo Rebelo não tem agenda oficial com Jair Bolsonaro (PL). A imprensa portuguesa tem noticiado a vinda de Rebelo ao país. O jornal Público noticiou no dia 1 de junho: “Bolsonaro cancela encontro com Marcelo Rebelo de Sousa”. E deu destaque à frase do presidente brasileiro que justificava tal atitude: “Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação”. Já o jornal Correio da Manhã, no dia seguinte, noticiou que o presidente português iniciou “visita ao Brasil com mergulho em Copacabana e sem encontro com Bolsonaro”, mostrando como ele passou pelo Rio de Janeiro. No dia 3, mostrou a visita de Marcelo à Bienal do Livro de São Paulo e a reunião que teria com Lula e Michel Temer.