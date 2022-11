Como a filha de Regina Duarte reagiu à eleição de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Passado o resultado do segundo turno das eleições gerais para presidente de 2022, em que o ex-presidente Lula Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido o novo mandatário, muitos artistas se manifestaram quanto ao rumo do país. Regina Duarte, uma das apoiadoras famosas do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou a vitória do petista. Por outro lado, no maior estilo “você não gosta de mim, mas a sua filha gosta”, a filha da ex-secretária de Cultura de Bolsonaro, Gabriela Duarte, comemorou a retomada de Lula ao cargo. “Que bons ventos nos levem”, publicou na rede, usando vestido vermelho. “Faça o que você acredita que tem que fazer”, finalizou, tecendo comentário sobre críticas que pudesse receber.