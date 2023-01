Comandante de Bolsonaro na Marinha cria rede social e gera impasse

Giro VEJA - sexta, 6 de janeiro

Os principais temas discutidos e os próximos passos de ministros de Lula são os destaques do dia

A equipe de ministros de Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu pela primeira vez, nesta sexta-feira, 6, em um encontro que serviu como “ponto de partida” para ações coordenadas com o governo. Rui Costa (Casa Civil) conduziu uma apresentação detalhando quais as áreas prioritárias neste início de gestão — como a retomada de obras paradas. O ministro declarou que a reunião foi de “alinhamento” com os auxiliares, já de olho para a articulação com o Congresso, que volta do recesso no próximo mês