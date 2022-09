Com solo de guitarra, netos e filho de Gil puxam coro contra Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a gritos de “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”, a banda Gilsons aproveitou para empolgar a multidão com um solo de guitarra neste sábado, 10, no penúltimo dia do Rock in Rio. A música tocada, no entanto, era nada mais, nada menos, que uma versão instrumental do grito de guerra “olê, olá, Lula, Lula”, utilizado por apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O grupo formado por José Gil, Fran Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, respectivamente se apresentou no Palco Sunset e teve Jorge Aragão como convidado.