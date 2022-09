Com quem Lula tenta selar a paz na quadra da Portela

Quase três meses depois, Lula (PT) retorna a uma escola de samba carioca, agora na Portela, na zona norte do Rio. No começo de julho, ele esteve na quadra da Unidos da Tijuca. Mas não havia nenhum, absolutamente nenhum presidente das escolas de samba no evento. Na ocasião, de acordo com fontes do mundo do samba ouvidas pela coluna, o desfalque teria partido de um pedido categórico da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Isso porque as escolas dependem diretamente do apoio financeiro da prefeitura e do governo do estado. E é sabido que o governador Claudio Castro (PL) apoia a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Para não haver desgaste antes da hora, foi baixada uma ordem interna para que ninguém desse as caras no “samba” de Lula.

Agora o convite partiu diretamente do prefeito Eduardo Paes, maior entusiasta do carnaval. Foi ele quem escolheu a dedo a quadra da Portela, sua agremiação, para ser cenário desse retorno. É a escola que mais vezes foi campeã, é espaçosa, está revitalizada e de fácil acesso. A ida à Portela na reta final das eleições é uma tentativa de selar a paz do petista com o mundo do samba, mostrando que seu apoio deve ser já no primeiro turno. Lula, quando foi presidente, esteve presente no desfile das escolas na Sapucaí algumas vezes – algo nunca feito por Bolsonaro. Lembrando que no Rio, a disputa presidencial está mais acirrada do que em outras capitais. Ter os sambistas a seu lado é um trunfo do qual Lula não quer abrir mão.