Com pai preso, Meghan Markle volta à TV em reality de gastronomia para crianças
Aposta do momento é a versão infantil do MasterChef Australia
Desde que deixou a função de royal, Meghan Markle, 45 anos, vem tentando encontrar um holofote — o que obteve por um tempo com uma série de teor culinário cujo contrato não foi renovado pela Netflix. A aposta do momento é a versão infantil do reality MasterChef Australia, prevista para 2027. Ela estará ao lado de Poh Ling Yeow em um reencontro cercado de expectativa pelos tabloides de plantão: a duquesa de Sussex já se irritou com a badalada chef por ela tê-la chamado de “integrante da realeza”, palavras que pede para nunca serem proferidas na TV. Meghan não cutuca o espinhoso tema. “Será divertido ver o que as pequenas estrelas vão criar”, limita-se a dizer, deixando claro que seu carro-chefe é macarrão com molho de tomate.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020