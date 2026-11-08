Com pai preso, Meghan Markle volta à TV em reality de gastronomia para crianças

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Meghan Markle busca um novo holofote após o fim de seu contrato com a Netflix e aposta no MasterChef Australia Kids, previsto para 2027. Ela estará ao lado de Poh Ling Yeow, em um reencontro cercado de expectativa, já que a duquesa de Sussex já se irritou com a chef por ter sido chamada de “integrante da realeza”.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Desde que deixou a função de royal, Meghan Markle, 45 anos, vem tentando encontrar um holofote — o que obteve por um tempo com uma série de teor culinário cujo contrato não foi renovado pela Netflix. A aposta do momento é a versão infantil do reality MasterChef Australia, prevista para 2027. Ela estará ao lado de Poh Ling Yeow em um reencontro cercado de expectativa pelos tabloides de plantão: a duquesa de Sussex já se irritou com a badalada chef por ela tê-la chamado de “integrante da realeza”, palavras que pede para nunca serem proferidas na TV. Meghan não cutuca o espinhoso tema. “Será divertido ver o que as pequenas estrelas vão criar”, limita-se a dizer, deixando claro que seu carro-chefe é macarrão com molho de tomate.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020