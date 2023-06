Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Livre das amarras do calendário escolar, já que os filhos engataram no sistema de home­schooling, Gisele Bündchen, 42 anos, desembarcou no Brasil com Benjamin, 13, e Vivian, 10, para embalar em um período de férias. Aposentada das passarelas, ela deu uma palestra em São Paulo e, de lá, segue para a casa dos pais, no interior gaúcho. O instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, 34, com quem tem sido constantemente vista, desta vez não apareceu. Demonstrações de afeto em público, por ora, só com as plantas. Gisele tem postado fotos em série abraçando árvores em meio a jardins floridos. “A mãe natureza é a nossa maior professora”, ensina.

Publicado em VEJA de 14 de Junho de 2023, edição nº 2845